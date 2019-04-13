المنتجات النفطية توضح طبيعة الحادث في محطة البنوك

الخليج 365/ بغدادأصدر مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية كاظم مسير، السبت، توضيحاً بشأن طبيعة الحادث الذي وقع في محطة تعبئة وقود البنوك شرقي بعداد

وقال مسير في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الحادث الذي تعرضت له محطة تعبئة وقود البنوك ناتج عن خطأ من قبل سائق الصهريج"، مؤكدا أن "الكشف الموقعي للحادث أثبت تقصيراً من سائق الصهريج حيث تحرك من موقع التفريغ قبل انتهاء عملية التفريغ".



وأضاف، أن "الشركة ستتخذ كافة الإجراءات بحق السائق وتضمينه الأضرار كافة وسحب رخصة القيادة منه"، مشيراً إلى أن "الجهات المعنية في الشركة بالتعاون مع الدفاع المدني قد اتخذت كافة الإجراءات وأحكمت السيطرة على الحادث بشكل كامل".

يذكر أن وزارة الداخلية اعلنت، في وقت سابق من اليوم السبت، أن فرق الدفاع المدني عالجت تسرباً للبنزين من صهريج اثناء التفريغ بمحطة تعبئة البنوك ببغداد.

