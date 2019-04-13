الدفاع المدني تعالج تسرباً للبنزين من صهريج اثناء التفريغ بمحطة تعبئة البنوك

اعلنت وزارة الداخلية، السبت، بأن فرق الدفاع المدني عالجت تسرباً للبنزين من صهريج اثناء التفريغ بمحطة تعبئة البنوك ببغداد.
وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "فرق الدفاع المدني عالجت تسرب وقود البنزين من صهريج قيد التفريغ في محطة تعبئة البنوك".
واضاف ان "الفرق على اخلاء المنطقة وغسل الوقود بالماء وابعاد خطره عن المواطنين، اضافة الى ابعاد اي شرارة قد تسبب إشتعال الحريق"، مشيرا الى ان "الفرق مازلت تواصل العمل".
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