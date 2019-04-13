نواب ميسان يطالبون باطلاق اسم "الشهيد حازم الحيدري" على مشروع مائي

الخليج 365/ بغدادطالب نواب عن محافظة ميسان، السبت، باطلاق اسم الشهيد النقيب حازم الحيدري على احد مشاريع الموارد المائية في المحافظة وترقيته الى رتبة رائد، فيما دعوا الى تعويض المنتضررين من السيول.

وقال النائب مضر خزعل في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، في مبنى البرلمان بمشاركة نواب ميسان، وحضرته السونمرية نيوز، إنه "نظراً لما تعرضت له ميسان من غرق مدن وقرى وتهجير عوائل فنطالب بتعويض الاهالي عن دورهم ومزارعهم واستنفار كافة الجهود الهندسية والخدمية لدرء وتقليل الخطر".



وأشار خزعل، إلى "ضرورة إلزام وزارة الهجرة بتوفير ما تحتاجهه المحافظة من المستلزمات الضرورية من خيم وكرفانات وسلال غذائية وصحية مع زيادة تخصيصات الطوارى للمحافظة فورا".

ودعا النائب عن ميسان، وزارة الموارد المائية، إلى "اطلاق اسم الشهيد النقيب حازم الحيدري على احدى مشاريع الوزارة بالمحافظة وترقيته الى رتبة رائد مع ترقية الجريحين الى رتبة اعلى لدورهم البطولي".

ولفت إلى "ضرورة إعطاء الدخول الشامل للمراحل الدراسية المنتهية المناطق المتضررة بالمحافظة مع تخصيص مبالغ لاعادة اعمار الطرق والسدود".

وكانت خلية الإعلام الأمني قد اعلنت في (3 نيسن 2019) عن تعرض قوة أمنية إلى إطلاق نار خلال استنفارها لمعالجة أزمة السيول في محافظة ميسان، ما أدى إلى "استشهاد النقيب حازم منصور معتوك الحيدري" وإصابة اثنين من مفوضي الشرطة.

