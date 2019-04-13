نائبة: ممثلو الشعب يرفضون محاكمة 20 ألف "داعشي" في العراق

الخليج 365/ بغدادأكدت النائبة عن تحالف القوى غيداء كمبش، السبت، ان ممثلي الشعب يرفضون استقبال 20 ألف "داعشي" لمحاكمتهم في العراق.

وقالت كمبش في موتمر صحفي عقدته في مجلس النواب وحضرته الخليج 365، إن "دماء ضحايا داعش لم تجف حتى الان وصور الدمار شاخصة"، مبينة "أننا نسمع خلال الايام الماضية أن هناك ضغوطاً خارجية على العراق لضمان إرسال 20 الف داعشي لمحاكمتهم داخل البلاد مقابل طلب اجور محاكمة تصل إلى 10 مليار دولار".



وطالبت النائبة عن تحالف القوى، الحكومة بـ"تكذيب الخبر"، مؤكدة "أن كان الخبر صحيحاً فأننا كممثلي شعب نرفض ان يستقبل العراق هؤلاء حتى وان كان بقصد المحاكمة".

وأشارت كمبش، إلى أنه "كان من المفترض تعويض اهالي ضحايا داعش من قبل الدول التي ينتمي اليها عناصر التنظيم الإرهابي، كما طلبت امريكا التعويض من قبل السعودية على ضحايا 11/ سبتمبر".

وكان مسؤول حكومي عراقي قد كشف، خلال الأيام الماضية، ان العراق اقترح على دول التحالف الدولي، تولي محاكمة المتشددين الأجانب، الذين انضموا إلى تنظيم "داعش"، مقابل مبلغ مالي يصل إلى ملياري دولار.

