وزير الخارجية يغادر البلاد متوجها إلى الأردن للمشاركة في اجتماع رباعي

الخليج 365/ بغداداعلنت وزارة الخارجية، السبت، مغادرة وزيرها محمد الحكيم إلى الأردن للمشاركة في اجتماع رباعي.

وقال المُتحدِّث الرسميّ باسم الوزارة أحمد الصحَّاف في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "وزير الخارجيَّة محمد علي الحكيم غادر البلاد مُتوجِّهاً إلى العاصمة الأردنيَّة عمَّان برفقته رئيس هيئة الاستثمار".

واضاف الصحاف، أنَّ "الهدف من الزيارة هو المُشارَكة في الاجتماع الرباعيِّ بين العراق، والأردن، واليونان، وقبرص على مُستوى وزراء الخارجيّة؛ لبحث آليَّات الاستثمارات الجديدة التجاريَّة، والسياحيّة".



وتابع الصحاف، "ولتحقيق امتدادات استثماريّة باتجاه دول البحر الأبيض المُتوسِّط في إطار توجُّه الحكومة نحو تنويع مصادر العراق التجاريّة، وإقامة شراكات اقتصاديّة من شأنها تحقيق التنمية، وتعزيز جُهُود إعادة الإعمار".

واعتبر الصحاف ان "هذا الاجتماع يتفق مع تطلـُّع الحكومة العراقـيَّة للتحوُّل إلى مركز إقليميّ للاستثمار تتلاقى فيه القوى الاقتصاديَّة الإقليميّة، في ضوء ما يمتلكه من مُقـوِّمات استثماريَّة وتجاريَّة، وفرص واعدة كبيرة.

