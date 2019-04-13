سائرون تعلن توجيه سؤال برلماني لعبد المهدي

الخليج 365/ بغدادأعلنت كتلة سائرون، السبت، عن توجيه سؤال برلماني إلى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي حول عدم مصادقته على موعد انتخابات مجالس المحافظات لغاية الآن.

وقال النائب عن الكتلة علاء الربيعي خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان بمشاركة نواب سائرون وحضرته الخليج 365، إن "رئيس الوزراء يحاول تأخير انتخابات مجالس المحافظات", مطالباً عبد المهدي بـ "المصادقة على موعد الانتخابات النهائي وعدم التسويف".



وأشار إلى "ضرورة إجراء الانتخابات في الموعد المحدد من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات"، مشدداً :"لن نسمح بالصفقات السياسية لابقاء الحكومات المحلية".

ولفت إلى أنه "لم يتم المصادقة من قبل عبد المهدي على موعد الانتخابات الذي من المقرر أن تتم في 16 / 11 بحسب المفوضية، وليس هناك ما يمنعه من المصادقة على الموعد"، لافتاً إلى "توجيه سؤال برلماني لعبد المهدي حول عدم مصادقته على الموعد".

