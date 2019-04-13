خلية مواجهة السيول تعلن الموقف النهائي لغاية اليوم

الخليج 365/ بغداداعلنت خلية مواجهة السيول، السبت، عن الموقف النهائي لغاية اليوم، فيمااشارت الى انها ستواصل تقديم الموقف المائي اليومي في عموم العراق واطلاع المواطنين وتطمينهم على سلامة الاجراءات المتخذة.

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الموجات المائية العالية بمقدم سدة سامراء مستمرة نتيجة للأمطار التي تساقطت خلال اليومين السابقين وحتى ليلة يوم امس تم تسجيل اعلى تصريف خلال تلك السنة لموقع بيجي وبلغ 11500م3/ثا".



واضافت ان "وزارة الموارد المائية اتخذت عدة اجراءات للسيطرة على الفيضان، منها تحويل اكبر كمية ممكنة الى بحيرة الثرثار عن طريق القناة الفيضانية الواقعة مقدم سدة سامراء حيث بلغت بمقدار 10300م3/ثا، وتقليص الاطلاقات من سد الموصل بمقدار 750م3/ثا ومن سد دوكان بمقدار 50م3/ثا، وانخفض اليوم تصريف نهر دجلة في مدينة بغداد بمقدار 90م3/ثا عن يوم أمس ليصبح 660م3/ثا".

وتابعت انه "تم تخفيض التصريف المطلق من سد العظيم بمقدار 50م3/ثا ومن سد حمرين بمقدار 100م3/ثا لتخفيض الضغط عن محافظات بغداد وديالى و واسط وميسان، وزيادة التصريف الممرر في مهرب المصندك الفيضاني الواقع شمال محافظة ميسان من خلال توسيع الكسرة في جانب نهر دجلة الايمن وعمل سن حجري في نهر دجلة موخر المهرب المذكور لغرض رفع المناسيب وزيادة التصاريف الممررة فيه حيث ارتفع التصريف فيه اليوم بمقدار 85م3/ثا عن يوم امس ليصبح 275م3/ثا".

واكدت "استمرار اعمال تقوية السداد ومعالجة الكسرات في كافة المحافظات"، موضحة ان "الخزين المائي المتحقق بلغ 40 مليار م3 ولا زال هناك فراغ خزني في بحيرة الثرثار 31 مليار م3".

ولفتت الخلية الى انه "بحسب توجيه رئيس مجلس الوزراء ستواصل خلية مواجهة السيول تقديم الموقف المائي اليومي في عموم العراق واطلاع المواطنين وتطمينهم على سلامة الاجراءات المتخذة ".

