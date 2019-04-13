البرلمان يصوت على إضافة ممثلين عن المسيحيين والايزيديين والصابئة إلى لجنة الأوقاف

الخليج 365/ بغدادأفاد مصدر نيابي، السبت، بأن مجلس النواب صوت على إضافة ممثلين عن المسيحيين والايزيديين والصابئة إلى لجنة الأوقاف والشؤون الدينية.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب صوت على إضافة ممثل واحد عن كل من المكونات المسيحيين والإيزيديين والصابئة المندائين إلى لجنة الأوقاف والشؤون الدينية، بالإضافة إلى عضويتهم في لجانهم الأصلية".

وكان مجلس النواب عقد، في وقت سابق من اليوم السبت، جلسته الـ9 من الفصل التشريعي الثاني برئاسة محمد الحلبوسي وحضور 202 نائب.

