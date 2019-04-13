البرلمان يُعدل الفقرة الخاصة بعدد الجلسات الشهرية ويستبدل نائبة باللجنة المالية

الخليج 365/ بغدادصوت مجلس النواب، السبت، على تعديل الفقرة الخاصة بعدد الجلسات الشهرية، كذلك صوت على عضو اللجنة المالية النائبة أنعام الخزعلي بالنائبة ماجدة التميمي.

وقال مصدر نيابي في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب صوت على تعديل الفقرة الخاصة بعدد الجلسات الشهرية على أن لا تقل عن 8 جلسات في الشهر".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "البرلمان صوت على استبدال النائبة انعام الخزعلي بالنائبة ماجدة التميمي في اللجنة المالية بناء على طلبهما، وإضافة النائب صادق السلطاني إلى اللجنة المالية".



وكان مجلس النواب عقد، في وقت سابق من اليوم السبت، جلسته الـ9 من الفصل التشريعي الثاني برئاسة محمد الحلبوسي وحضور 202 نائب.