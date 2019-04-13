تسليم 24 طفلا وامرأة ايزيديين الى مجلس سنجار

الخليج 365/ بغدادجرت في إقليم الجزيرة بكردستان سوريا، مراسيم رسمية لتسليم 24 طفلا و امرأة إيزيديين الى مجلس ادارة سنجار.

وذكر موقع ايزيدي 24، ان "المحررين من داعش سلموا اليوم وسيتوجهون إلى قضاء سنجار غرب نينوى ليتم تسليمهم إلى ذويهم خلال اليومين المقبلين في مراسيم رسمية تقام هناك".

واضاف ان "الأشخاص المحررين تم تحريرهم من بين أهالي الدواعش في مخيم الهول والعوائل الخارجة من بلدة الباغوز في ريف دير الزور السورية التي تم اعلان النصر فيها على تنظيم داعش من قبل قوات سوريا الديمقراطية".



وتابع ان "هناك ايزيديين آخرين لدى عوائل الدواعش في مخيم الهول سيتم البحث عنهم من قبل البيت الايزيدي في إقليم الجزيرة في كردستان"، موضحا ان "البيت الايزيدي لا زال يعمل على تحرير أكبر عدد ممكن من الايزيديين بالتنسيق مع القوات هناك".