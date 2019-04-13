اخماد حريق اندلع في بناية تجارية بسوق البصرة القديمة

أفاد مصدر في مديرية الدفاع المدني في البصرة، السبت، بأن فرق الاطفاء أخمدت حريقاً اندلع في بناية تجارية تقع ضمن سوق منطقة البصرة القديمة في مركز المحافظة وتسبب بأضرار مادية.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقاً إندلع في الطابق الأول من بناية تجارية تقع في منطقة البصرة القديمة، وتسبب بأضرار مادية، من دون تسجيل أي إصابات"، مبيناً أن "فرق الاطفاء هرعت الى الموقع، وتمكنت من اخماد الحريق في غضون دقائق".
يذكر أن محافظة البصرة شهدت في غضون الأعوام القليلة الماضية وقوع سلسلة من الحرائق الناجمة عن تماسات كهربائية في محال ومخازن ومكاتب تجارية نسبة ليست قليلة منها تقع في سوقي العشار والبصرة القديمة.
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