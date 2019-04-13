نائب يدعو لمعالجة ومراقبة الطرق الخارجية داخل بغداد

الخليج 365/ بغداددعا عضو مجلس النواب جاسم الجبارة، السبت، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى ضرورة توجيه الجهات المعنية لغرض معالجة ومراقبة الطرق الخارجية للعاصمة بغداد، فيما شدد على اهمية أنشاء سكك حديدية وتوسيع الطرق لتسهيل حركة سير المركبات.

وقال الجبارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه إن "على رئيس الوزراء توجيه وزارة النقل وامانة بغداد الى تطوير سكة حديد لنقل الحصى والرمل من شمال بغداد لجنوبها بالاضافة الى عمل طريق خاص للشاحنات ومنع القلابات الناقلة من الحركة في الطرق العامة".



ودعا الجبارة الى "ضرورة تواجد مفارز شرطة المرور وتساندها قوات من علميات بغداد لمنع المخالفات وقطع الطريق من قبل الشاحنات للنفط، ومراقبة الحمولات وتغطيتها وايقاف استهتار اصحاب الشاحنات بارواح المواطنين واحترام الطريق ومنع (الرونك سايد) للشاحنات وجميع السيارات وتنظيم الشاحنات بسايد واحد"، مشدد على ضرورة "منع حركة الشاحنات قبل الـ١٢ ليلا".

واشار الى "استثمار اموال السياحة الدينية بالاضافة الى الاموال التي تجنى من اصحاب الشاحنات النفطية لغرض صيانة وتوسيع الطرق وفتح الجسور والتقاطعات".

