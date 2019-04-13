حراك نيابي لسحب الثقة عن عدد من الوزراء وتحذير من تأزم مشكلة إكمال الحكومة

الخليج 365/ بغدادكشف مصدر نيابي، السبت، عن وجود حراك داخل مجلس النواب لسحب الثقة عن عدد من الوزراء، فيما حذر من ان ذلك قد يؤدي الى تأزم مشكلة إكمال الحكومة.

ونقلت صحيفة العربي الجديد عن المصدر قوله ان "محاولات التوافق على المرشحين للوزارات الشاغرة ما زالت مستمرة بين الكتل السياسية، وإن كان متعثّرا"، مبينا ان "هناك محاولات لعرض بعض المرشحين للحقائب الأربع الشاغرة للتصويت".



واضاف ان "هناك حراكا من قبل نواب لسحب الثقة عن عدد من الوزراء"، مشيرا الى "وجود ملفات يعدّها هؤلاء النواب لاستجواب بعض الوزراء داخل قبة البرلمان والسعي لإقالتهم، يتعلّق بعضها بفساد مالي وإداري، ويتعلق الآخر بإهمال وعدم كفاءة".

وتابع ان "محاولات سحب الثقة من الوزراء تعترض طريق جهود إكمال التشكيلة الحكومية"، موضحا ان "هذا الحراك بمثابة أزمة جديدة وخلافات جديدة بين الكتل، ستؤدي بالتالي إلى تأزم مشكلة إكمال الحكومة".

ولفت المصدر نفسه إلى أنّ "البرلمان والكتل السياسية ستدخل دوامة جديدة، بشأن استجواب ومحاولات إقالة الوزارات، وستحتاج إلى وقت طويل لانهائها".

يذكر ان عددا من اعضاء مجلس النواب قاموا مؤخرا بجمع تواقيع لاستجواب عدد من الوزراء على خلفية قضايا فساد واهدار للمال العام.

