امانة بغداد ترفع تجاوزات في المنصور والربيع والجادرية

الخليج 365/ بغداداعلنت امانة بغداد، السبت، عن حملة لرفع عدد كبير من التجاوزات وسط العاصمة.

وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "بلدية المنصور قامت برفع عدد كبير من التجاوزات على الشوارع الرئيسية كشارع احمد عرابي و14 رمضان والربيع وشارع الشيخ ضاري بالاضافة الى رفع كتل كونكريتية من محيط مول المنصور".

واضافت ان " بلدية الكرادة أطلقت هي الاخرى حملة ليلة امس في عدد من شوارع الجادرية، حيث قامت برفع عدد من المولدات والكرفانات والمشيدات والتي كانت تعيق حركة السير والسابلة".



يذكر ان امانة بغداد تواصل حملات رفع التجاوزات في العاصمة، حيث تقوم بانذار المتجاوزين ثلاثة ايام لرفع تجاوزاتهم وفي حال عدم الالتزام تقوم وبالتعاون مع القوات الامنية بازالتها فورا.