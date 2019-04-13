الخليج 365/ بغدادافاد مصدر امني، السبت، بأنه تم انقاذ مسنين اثنين حاصرتهما النيران داخل منزلهما في الكوفة.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "فرق الاطفاء في النجف اخمدت حريقا اندلع وسط احد المنازل في قضاء الكوفه، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".

واضاف المصدر انه "تم انقاذ مسنين اثنين حاصرتهما النيران"، مشيرا الى انه "تم اخماد الحريق في الحال، وفتح تحقيق لمعرفة اسباب اندلاعه".



يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.