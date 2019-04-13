بالصور.. استئناف الكرخ الاتحادية تودع الكتل الكونكريتية

الخليج 365/ بغداد بعدسة علي جاسمباشرت قيادة عمليات بغداد، السبت، برفع الكتل الكونكريتية من امام محكمة استئناف الكرخ الاتحادية الواقعة امام متنزه الزوراء في بغداد.

وقالت القيادة في بيان لها انها "باشرت برفع الكتل الكونكريتية من امام محكمة استئناف الكرخ الاتحادية مقابل متنزة الزوراء".

واضافت ان "رفع هذه الكتل سيؤدي الى انسيابية حركة السير اكثر في الشارع المحاذي للمحكمة".



يذكر أن بغداد تشهد بين فترة واخرى اعادة افتتاح العديد من الشوارع المغلقة منذ سنوات لدواع أمنية ورفع الحواجز الكونكريتية عنها، الأمر الذي بات ينعكس إيجاباً على حركة السير.

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