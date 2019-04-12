المهندس يستقر في العمارة لإنقاذ المدينة من السيول



اعلنت هيئة الحشد الشعبي، الجمعة، ان نائب رئيس الهيئة ابو مهدي المهندس استقر في مدينة العمارة. الخليج 365/ بغداداعلنت هيئة الحشد الشعبي، الجمعة، ان نائب رئيس الهيئة ابو مهدي المهندس استقر في مدينة العمارة. وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس استقر في مدينة العمارة". واضافت ان "المهندس سيشرف مباشرة على غرفة عمليات الحشد مع فريق متكامل من الجهد الهندسي والدعم اللوجستي لإنقاذ المدينة من السيول".





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