عبد المهدي يترأس اجتماعا خاصا لتقييم وضع مياه السيول

ترأس رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، الجمعة، اجتماعا خاصا لتقييم وضع مياه السيول والاطمئنان على سلامة الاجراءات المتخذة.
وقال المكتب الاعلامي لعبد المهدي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ترأس اجتماعا خاصا للوزراء والمحافظين والخبراء لتقييم وضع مياه السيول".
واضاف المكتب ان "الاجتماع جاء للاطمئنان على سلامة الاجراءات المتخذة لحماية المواطنين والمزارعين وتعويضهم عن الخسائر الناجمة عنها، والاستفادة من الوفرة المائية، واتخاذ القرارات اللازمة".
وارسل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الجمعة، وفدا الى محافظتي واسط وميسان لمتابعة اجراءات معالجة السيول وتعويض المتضررين، فيما وافق عبد المهدي على تخصيص مبالغ طوارئ لمحافظتي واسط وميسان.
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