اعادة فتح الطريق الدولي اربيل - كركوك بعد صيانة جسر التون كوپري

الخليج 365/ بغداداعيد، اليوم الجمعة، فتح الطريق الدولي اربيل - كركوك بعد صيانة جسر التون كوپري.

وقال مراسل الخليج 365، إن اللسلطات اعادت، اليوم، فتح الطريق الدولي اربيل - كركوك بعد ثلاثة ايام من غلقه امام حركة السير وذلك لتنفيذ اعمال صيانة جسر التون كوپري.

واعلنت السلطات يوم الثلاثاء 9 نيسان، عن غلق جسر التون كوبري باتجاه اربيل وبالعكس لمدة ثلاث ايام لأغراض الصيانة من قبل دائرة الطرق والجسور في محافظة كركوك، فيما قررت أن يكون المرور عبر مدخل ناحية التن كوبري.

