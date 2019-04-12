اعادة فتح الطريق الدولي اربيل - كركوك بعد صيانة جسر التون كوپري

اعيد، اليوم الجمعة، فتح الطريق الدولي اربيل - كركوك بعد صيانة جسر التون كوپري.
وقال مراسل الخليج 365، إن اللسلطات اعادت، اليوم، فتح الطريق الدولي اربيل - كركوك بعد ثلاثة ايام من غلقه امام حركة السير وذلك لتنفيذ اعمال صيانة جسر التون كوپري.
واعلنت السلطات يوم الثلاثاء 9 نيسان، عن غلق جسر التون كوبري باتجاه اربيل وبالعكس لمدة ثلاث ايام لأغراض الصيانة من قبل دائرة الطرق والجسور في محافظة كركوك، فيما قررت أن يكون المرور عبر مدخل ناحية التن كوبري.
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