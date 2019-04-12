بالصور.. حملة ليلية لازالة تجاوزات المطاعم في الكرادة

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اعلنت امانة بغداد، اليوم الجمعة، عن تنفيذها حملة ليلية لازالة عدد من تجاوزات بعض المطاعم بمنطقة الكرادة وسط بغداد
وقالت الامانة، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "كوادر بلدية الكرادة نفذت ليل الجمعة حملة لاازالة عدد من التجاوزات في منطقة الكرادة والتي استغلت الأرصفة وصولاً لنهر الشارع وعرقلة حركة السابلة والماره بعد ان أنذرتهم البلدية برفع تجاوزاتهم ولأكثر من مره".
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