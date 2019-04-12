الحكيم يدعو الى حملة تبرعات كبرى لاغاثة اهالي ميسان

الخليج 365/ بغداددعا زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، الجمعة، الى اطلاق حملة تبرعات كبرى لاغاثة اهالي محافظة ميسان بعد غرق مناطقهم نتيجة ارتفاع مناسيب مياه نهر دجلة.

وقال الحكيم في تغريدة له عبر موقع تويتر، وتابعتها الخليج 365، "بعد موجة السيول التي اجتاحت بعض مناطق محافظة ميسان العزيزة والتي تسببت بغرقِ هذه المناطق وتهجير سكانها فإننا نهيب بشبابنا العراقي أن يهبوا وهم أبناء بجدتها لمساندة ومساعدة أهلهم هناك".



ودعا الحكيم الى"حملة كبرى للتبرع لدعم أهلنا في تلك المناطق"، مطالبا في ذات الوقت "جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية ببذل قصارى الجهد لإغاثة المنكوبين وتوفير الدعم اللوجستي لهم".