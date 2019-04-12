الخليج 365/ بغدادأعلنت مفتشية وزارة الداخلية، الجمعة، عن إبطال جوازي سفر تم اصدارهما لعراقيين خارج البلاد بأوراق ثبوتية مزورة.

وقال مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه "تم اكتشاف اصدار جوازين لمواطنين يقيمان خارج البلاد من قبل مديرية شؤون السيطرات / قسم السفارات بأوراق ثبوتية مزورة".



وأوضح أن "الكشف عن الجوازين جاء على خلفية قيام مفرزة تفتيشية تابعة لمكتب مفتشية مديرية شؤون الجوازات، حيث ضبطت المفرزة التفتيشية اصدار جوازين لمواطنين يقيمان خارج البلاد عبر ترويج معاملات اصدار جوازين لهما من إحدى سفارات البلاد بالخارج بالاعتماد على هويات احوال مدنية وشهادات جنسية مزورة، فضلاً عن تقديمهما لمعلومات غير حقيقية، الأمر الذي دعا مديرية شؤون الجوازات الى اصدار جوازين لهما دون التحقق من صحة المستمسكات والمعلومات المقدمة والمرسلة اليها من قبل السفارة".

وأوضح أن "الأمر الذي دعا مكتب المفتش العام بعد الانتهاء من اجراءات التحقيق الاداري الابتدائي الذي اثبت حالة التزوير في الكتب والمستمسكات الرسمية الى اشعار مديرية شؤون الجوازات بإيقاف تسليم الجوازات لأصحابها وابطالها وسحبها من السفارة عبر مخاطبة وزارة الخارجية، وقد تمت اعادتها فعلاً".\

وتابع مكتب المفتش العام أنه "اتخذ الاجراءات القانونية والادارية بحق المسؤولين عن معالجة الجوازين وطباعتهما في مديرية شؤون الجوازات دون تدقيق المستمسكات المرفقة"، مطالباً "المديرية بإقامة دعوى جزائية بحق المواطنين المزورين".

