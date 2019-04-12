جدول اعمال جلسة البرلمان غدا السبت

الخليج 365/ بغدادتنشر الخليج 365 جدول اعمال الجلسة رقم 9 الدورة النيابية الرابعة/ السنـة التشريعية الاولى/ الفصل التشريعي الثاني، والمقرر عقدها يوم غد السبت 13/ نيسان/ 2019.

‫وبحسب الدائرة الاعلامية للبرلمان فتتضمن الفقرة، اولاً من الجدول، القراءة الاولى لمشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية. (لجنة الخدمات والاعمار، لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار). (42مادة).



اما الفقرة ثانياً: القراءة الاولى لمشروع قانون المحكمة الاتحادية( اللجنة القانونية)والفقرة ثالثا:القراءة الاولى لمشروع قانون هيأة التصنيع الحربي. (لجنة الامن والدفاع). (16 مادة).

كما تتضمن الفقرة رابعا: القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون نقابة الجيولوجيين رقم (197) لسنة 1968. (لجنة مؤسسات المجتمع المدني والتطوير البرلماني). (16 مادة).

والفقرة خامسا من جدول الاعمال: القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بما يختص بالضريبة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة. (لجنة العلاقات الخارجية، اللجنة المالية، لجنة النزاهة). (2مادة).

وفي الفقرة سادسا: تقرير ومناقشة مشروع قانون جرائم المعلوماتية. (لجنة الامن والدفاع، لجنة التعليم العالي والبحث العلمي، لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار، لجنة حقوق الانسان والمرأة، لجنة الخدمات والاعمار). (31 مادة).

اما الفقرة سابعا واخيرا فتتضمن: تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق رقم (72) لسنة 2017. (اللجنة المالية، لجنة المصالحة والعشائر والشؤون الدينية، اللجنة القانونية). (3 مادة).