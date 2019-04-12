دعا رئيس المنبر العراقي اياد علاوي، الجمعة، القوى السياسية الفاعلة الى عقد لقاء وطني عاجل لتوحيد وتنظيم جهودها والاسهام في إصلاح مسيرة العملية السياسية وانقاذ العراق من محنته التي تسبب بها نهج المحاصصة واستشراء الفساد والتدخل الخارجي.
وقال في بيان صحفي، اليوم، تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "الظروف والتحديات الحالية التي تحيط بالعراق والمنطقة تستدعي تحركاً عاجلاً لترتيب البيت الداخلي، ومغادرة سلبيات المرحلة الحالية وتحمل المسؤولية التاريخية في بناء العراق الواحد".
كما دعا علاوي الى "تسمية امانة عامة للقوى السياسية الممثلة في هذا الاجتماع لتتابع التوصيات والمقررات الصادرة عنها، على ان يتم تقديمها للحكومة للنظر فيما يعزز عمل السلطة التنفيذية وتعزيز دورها".
وأكد علاوي "اهمية توسيع دائرة الاتصالات لتشمل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، على ان تشكل القوى السياسية لجنةً لإدامة التواصل وتحقيق العمل المشترك في هذه الاجواء الخطيرة والمصيرية".
كانت هذه تفاصيل خبر علاوي يطلق مبادرة وطنية ويدعو للقاء تشاوري عاجل لاصلاح العملية السياسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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