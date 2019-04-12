نائب شيعي يواجه رفع الحصانة: حذاء البكر أطهر من حكام العراق

اسماء السيد - يتجه البرلمان العراقي إلى إقامة دعوى قضائية ورفع الحصانة عن النائب الشيعي رئيس اللجنة القانونية فائق الشيخ علي بتهمة تمجيده النظام السابق وإهانته حكام العراق الحاليين قائلًا "حذاء البكر أطهر من حكام اليوم".

"الخليج 365": باشرت قوى شيعية في البرلمان العراقي الخميس حملة لجمع تواقيع النواب على طلب يقدم إلى رئاسة البرلمان لرفع دعوى قضائية ضد النائب الشيعي من النجف فائق الشيخ علي ورفع الحصانة عنه بتهمة تمجيد "رموز حزب البعث الصدامي" الذي حكم العراق 35 عامًا، قبل ان يسقطه تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة في ابريل عام 2003، حيث تم لحد الان جمع 150 توقيعا لهذا الغرض بحسب المادة السابعة من الدستور التي تحظر تمجيد البعث.

حكام العراق الحاليون لصوص وفاسدون

يأتي هذا التحرك البرلماني اليوم ضد الشيخ علي، وهو رئيس اللجنة القانونية البرلمانية، اثر تصريحاته لقناة تلفزيونية عراقية أخيرًا، قال فيها ان "حذاء أحمد حسن البكر" الرئيس العراقي الذي حكم البلاد بين عامي 1968 و1979 "أطهر من جميع السياسيين الذين يحكمون الآن"، في اشارة الى عرقلة مسؤولي النظام الحالي توزيع اراضٍ مجانية على المواطنين كما فعل البكر.

مؤكدا ان "معظم السكان في بغداد والمحافظات يقرّون بأنهم يسكنون حاليًا منازل شيّدوها على قطع أراضٍ وزّعها عليهم البكر مجانًا في سبعينات القرن الماضي، ومنهم رجال دين شيعة في كربلاء والنجف".

فيديو تصريحات النائب الشيخ علي:



اضاف إن "جميع من حكموا العراق بعد عام 2003 هم من اللصوص والفاسدين".. مشيدا بالرئيسين السابقين خلال حكم النظام السابق أحمد حسن البكر وخلفه صدام حسين، ووصفهما بأنهما أشرف من كل الذين حكموا العراق بعد 2003.

وقال في نص تصريحاته والتي تابعتها ""الخليج 365"" مخاطبا حكام العراق الحاليين "خلي يسمعني هؤلاء السياسيين السفلة الذين يحكمون العراق كم هم سفلة، وحذاء أحمد حسن البكر اطهر منهم .. فهو في السبعينات وزع اراضٍ مجانية مساحتها 600 متر مربع في كل مدينة عراقية على اصحاب جميع المهن من المعلمين الى رجال الدين، وصاحب الأرض أورثها لأبنائه واحفاده بعد وفاته ..

ولذلك خليهم يترحمون على البكر في قبره ويزورونه ويصلون لأجله ويشكرونه.. ثم جاء بعده صدام حسين عام 1979 فمنح الناس اراضي مجانية ايضًا، ولكن مساحتها اقل تبلغ 300 متر مربع، ولم يتوقف توزيع هذه الاراضي المجانية في عهده، وكانت الحكومات السابقة تفكر في الإسكان الشعبي، الا هؤلاء الذين يحكمون العراق حاليًا، لانهم جاؤوا من الشوارع، بعدما جمعتهم اميركا منها في ايران وسوريا ولندن، وخلتهم يحكمون العراق، وهم حاقدون عليه وعلى العراقيين، وحتى على انفسهم، فجعلوا العراقيين يتحسرون على لقمة العيش وعلى قطعة ارض، وعندما تسألهم لماذا لا يوزعون اراضي، يقولون انهم لا يملكون اموالًا مع انه في زمن صدام كانت ميزانية البلاد تبلغ 3 مليارات دولار، والان 100 مليار دولار".

تحرك لرفع الحصانة

اثارت هذه التصريحات قوى وهيئات شيعية سياسية اعتبرتها اشادة بالنظام السابق، وبدأت تحركا لمقاضاة النائب الشيخ علي، ورفع الحصانة البرلمانية عنه، بذريعة انتهاكه للمادة الثامنة من قانون حظر حزب البعث، التي تنص على "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات كل من انتمى إلى حزب البعث أو روّج لأفكاره وآرائه بأية وسيلة أو هدد أو كسب إي شخص للانتماء إلى الحزب المذكور".

وطالب النائب عبد الاله النائلي عن كتلة حزب الدعوة بقيادة نوري المالكي رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والادعاء العام بتحريك دعوى قضائية ضد الشيخ علي بتهمة إهانة الحكومة بذريعة عدم توزيعها اراضيَ مجانية على المواطنين.

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كما دعا النائب عدنان الأسدي عن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي إحالة النائب فائق الشيخ علي على لجنة السلوك النيابي بسبب تصريحاته هذه، التي قال انها تتنافى والسلوك النيابي الملتزم.. مشيرا الى ان تصريحاته تلمع صورة البعث ورموزه.. منوها بان "ما قاله من السباب بحق السياسيين يعبر عن مستوى هابط من النقد" على حد قوله.

أضاف الاسدي أنه ليس من الصحيح أن يقول الشيخ علي إن حذاء البكر أفضل من كل السياسيين الحاليين، وهو منهم، ولذلك يجب ان يحال على لجنة السلوك النيابي.



دعوة إلى تفعيل قانون حظر حزب البعث

أما لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية فقد اعتبرت تصريحات النائب الشيخ علي مدحًا لرئيس النظام السابق صدام حسين وبما يشكل إساءة الى العراقيين.

وعبّرت اللجنة عن استغرابها مما جاء على لسان الشيخ علي ما قالت انه "مدح للمقبور صدام وإساءة للعراقيين الذين انهكهم الجوع والعوز والحرمان والقتل والتشريد والتعذيب على يد نظام البعث".

وأشارت إلى أنه عرف عن الشيخ علي "معارضته لسياسات البعث المجرم في زمن حكم ذلك الحزب الذي أهلك الحرث والنسل ويعز علينا ان نسمع له حديثا يمتدح فيه صدام والبكر".

ودعت اللجنة النائب الى إيضاح عن "تلك التصريحات التي اساء فيها لكل المتصدين بعد عام 2003 على الرغم من اعتقادنا بوجود خلل كبير في مفاصل مختلفة من الدولة التي لا بد ان نتعاون جميعا لمعالجتها". وقالت "نتمنى ان لا يكون ذلك التصريح هو التعبير الحقيقي لقناعات النائب".. مشددة على ضرورة تفعيل العمل بتطبيق قانون حظر حزب البعث ومحاسبة المروّجين لافكاره.

الشيخ علي يتميز بالجرأة في مواقفه وتصريحاته

يشار الى ان فائق الشيخ علي هو عضو مجلس النواب العراقي في دورتيه السابقة لعام 2014 والحالية لعام 2018 والامين العام لحزب الشعب للإصلاح. وهو محامٍ وسياسي ليبرالي من مواليد مدينة النجف عام 1963، وتخرج من كلية القانون والسياسة بجامعة بغداد- قسم القانون عام1987. وعلى الرغم من انتمائه الى أسرة دينية مرموقة، الا انه يدعو ومنذ عام 1991 بعد انتفاضة جنوب العراق إلى إقامة دولة مدنية ديمقراطية تحافظ وتحمي افراد المجتمع بكامله بغضّ النظر عن انتماءاتهم القومية أو الدينية أو الفكرية.

نتيجة لذلك فقد واجه الشيخ علي مشاكل كثيرة في السنوات الاخيرة لمهاجمته المشروع السياسي القائم في العراق بعد عام 2003 على المحاصصة الطائفية والعرقية وفضحه بعض رجال الدين الطائفيين ممن يستخدمون الدين لمصالحهم السياسية والشخصية وكذا نقده اللاذع وبأسلوب يصل أحياناً إلى حد السخرية من الأحزاب الإسلامية المتحكمة في شؤون العراق حاليا.

ويتميز فائق الشيخ علي بأسلوب جذاب ولبق، إضافة إلى طلاقة لسانه وجرأته في أحاديثه وتصريحاته لمختلف القنوات التلفزيونية وبإيصال ما يريد إلى المشاهد العراقي بطريقة سلسة ومفهومة للجميع.