نائب يكشف عن حراك للحلبوسي لحسم الوزارات الاربع المتبقية

الخليج 365/ بغداداعتبر النائب عن كتلة المحور الوطني فالح العيساوي، الجمعة، ان الخلافات بين الكتل السياسية ليست على البرنامج او المشروع الحكومي بل على الاسماء المرشحة لشغل المناصب الوزارية، كاشفا عن حراك يقوده رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لتقريب وجهات النظر بين الكتل السياسية على مرشحي الوزارات الاربع المتبقية.

وقال العيساوي في حديث لـ الخليج 365، إن "ملف استكمال الكابينة الوزارية هي قضية خلقت ازمات متعددة سواء داخل البناء او الاصلاح او فيما بينهما ما انعكس سلبا على اداء الحكومة، وهو ماجعل رئيس الوزراء يطالب قيادات الكتلتين بكل صراحة الى حسم الخلافات بينهما واختيار مرشحي باقي الوزارات باسرع وقت"، مبينا ان "الحراك اليوم اصبح اكثر سرعة وهنالك مشاورات مكثفة يقودها رئيس البرلمان بغية تقريب وجهات النظر بين القوى السياسية حول مرشحي الوزارات المتبقية".



واضاف العيساوي، ان "ملف استكمال رئاسات اللجان يرتبط بشكل مباشر بحسم الكابينة الحكومية ، وهنالك اختلافات كبيرة بوجهات النظر بين القوى السياسية حول هذه المناصب"، لافتا الى ان "الخلافات بين الكتل ليست على البرنامج او المشروع الحكومي بل على الاسماء المرشحة لشغل تلك المناصب".

واكد العيساوي، ان "رغبة رئيس الوزراء بحسم المتبقي من الكابينة الوزارية باسرع وقت سيجعل الكتل السياسية تاخذ الموضوع باهمية قصوى ما يجعلنا نتوقع حسمها وخاصة الوزارات الامنية بوقت قصير جدا".

وكان النائب عن تحالف الفتح محمد كريم البلداوي اكد، الجمعة 5 نيسان 2019، ان الاسماء المطروحة لحقيبتي الدفاع والداخلية عليها توافق كبير ومن الممكن تمريرها بكل سهولة ، فيما اشار الى ان السبب الرئيس لعدم طرح الاسماء داخل قبة البرلمان هو رغبة رئيس مجلس الوزراء بعرض اسماء جميع مرشحي الوزارات المتبقية والتصويت عليها في جلسة واحدة.

