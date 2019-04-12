دفاع مدني نينوى تعلن خروج العبارة الثانية عن السيطرة/ صور

الخليج 365/ بغداداعلنت الدفاع المدني في محافظة نينوى، الجمعة، عن خروج العبارة الثانية عن السيطرة نتيجة ارتفاع مناسيب نهر دجلة، مشيرة الى انتشالها وتأمينها على ضفاف جزيرة الغابات في الموصل.

وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "فرق الدفاع المدني في محافظة نينوى استجابت لنداء استغاثة وارد لشعبة العمليات بشأن خروج العبارة الثانية عن السيطرة".



وأوضحت أن "فرق الدفاع المدني قامت بانتشال وتأمين احدى العبارتين الباقية على ضفاف الجزيرة، والعمل على تأمينها بسبب خروجها هي الاخرى عن السيطرة نتيجة ارتفاع مناسيب النهر".

وأكدت أنه "تم تأمينها لما تشكله من خطورة بالغة حال خروجها عن مسارها وسيرها نحو مساند واعمدة الجسر القديم".