الحشد الشعبي يتوغل داخل الأراضي الإيرانية لتشتيت مجرى السيول

السومرية ينوز/ بغدادأعلن الحشد الشعبي، عن توغل جهده الهندسي داخل الأراضي الإيرانية لتشتيت مجرى السيول وحماية المناطق العراقية من خطر الفيضان.

وقال الحشد في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن "الجهد الهندسي للحشد الشعبي توغل، (امس الخميس)، داخل الأراضي الإيرانية من اجل تشتيت مجرى مياه السيول وحماية المناطق العراقية من الخطر".

وأوضح أن "توغل الجهد الهندسي للحشد جاء كمحاولة لحماية المناطق العراقية بالأخص مدينة العمارة مركز محافظة ميسان من تمدد خطر الفيضانات"، مشيرا الى أن "العملية جرت بعد التنسيق بين الحكومتين العراقية والإيرانية".

