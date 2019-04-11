بالفيديو.. منصة TenTime الرقمية تشارك بمهرجان كان السينمائي في فرنسا

وعُرض شعار شركة منصة تين تايم TenTime الرقمية على اضخم اللوحات الاعلانية في قصر المهرجانات وتعتبر منصة تين تايم هي اكبر المنصات الرقمية للبث في العالم العربي عبر شبكة الانترنت من ناحية المحتوى.
وتتيح مشاركة الشركة في مهرجان (كان) السينمائي الدولي، المجال لانتقاء احدث الانتاجات الفنية والسينمائية العالمية لتوفير افضل بيئة مشاهدة للمشتركين في المنصة الالكترونية للبث والتي سوف يتم اطلاقها للمستخدمين والمشتركين في العالم العربي يوم ٢٧ نيسان ٢٠١٩.
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