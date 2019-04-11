التعليم العالي تعلن عن ١٦ منحة بحثية في رومانيا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، توفر ١٦ زمالة بحثية ممنوحة من جامعة بوليتكنيك التكنولوجية الرومانية.
وقال المدير العام لدائرة البعثات والعلاقات الثقافية امجد السواد في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "الجانب الروماني منح العراق (١٦) منحة بحثية من جامعة بوليتكنيك التكنولوجية في رومانيا"، مضيفا أن "المنح البحثية تشمل التدريسيين من حملة شهادة الدكتوراه، وأن الهدف من المنح تلك هو لتطوير المستويات وتبادل الخبرات والبحوث العلمية".
ولفت المدير العام الى ان "مدة الزمالة ستكون (٦) أشهر ولتخصصات علوم المواد المستخدمة في الطب وهندسة الطيران، علوم المواد مثل البولميرات والكربون، جودة القدرة في نظم التوزيع الكهربائي ذات التوليد التوزيعي، تحسين اداء نظم الطاقة الكهربائية وكهرباء الغاز، هندسة الكهرباء للطاقة المتجددة، تحسين اداء الشبكات الصغيرة وتكامل موارد الطاقة المتجددة وسعة التخزين، تكنولوجيا النانو والتكنولوجيات الدقيقة، عمليات الاحتراق (الكتلة الحيوية والوقد الحفرية)".
ونوه الى ان "موعد التقديم على المنح البحثية سيبدأ من ١٤/٤ لغاية ٢٠١٩/٥/١ وعلى الرابط الإلكتروني الخاص بدائرة البعثات والعلاقات وللذين سبق لهم التقديم على ذات الموضوع عبر الموقع الإلكتروني وسيتم إهمال اي طلب يرد خلاف ذلك، وسيعلن عن الأسماء المرشحة لغرض المقابلة".
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