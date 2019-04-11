الخليج 365/ بغدادأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الخميس، عن ضبط مسافر ايراني بحوزته مواد مخدرة في منفذ زرباطية بمحافظة واسط.

وذكرت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم ضبط مسافر أيراني بحوزته مواد مخدرة نوع " ترياك 77 غم مع كرستال 12 غم " من قبل مفرزة مكافحة المخدرات في منفذ زرباطية الحدودي يروم إدخالها إلى العراق".

وأضافت أنه "تم إحالة المسافر وفق محضر اصولي إلى شعبة مكافحة مخدرات بدرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهِ".

