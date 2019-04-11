الحشد الشعبي في البصرة يرسل قافلة مساعدات الى ضحايا السيول في إيران

الخليج 365/ البصرةأعلن مكتب هيئة الحشد الشعبي في محافظة البصرة، الخميس، إرسال قافلة مساعدات إنسانية الى المتضررين من السيول في محافظة خوزستان الإيرانية، وعزمه على إرسال المزيد من المساعدات خلال الأيام المقبلة.

وجاء في بيان صادر عن مكتب الهيئة اطلعت عليه الخليج 365 أن "المكتب سير قافلة دعم لوجستي لإغاثة المتضررين من السيول في محافظة خوزستان الإيرانية"، مبيناً أن "قوافل أكبر لدعم اخواننا في المناطق المنكوبة والمتضررة سوف تنطلق من البصرة بالتنسيق مع القنصلية الإيرانية العامة في المحافظة".



ونقل البيان عن مدير المكتب عمار فارس الجعفري قوله إن "القافلة الأولى لإغاثة إخواننا في إيران جاءت بناءً على مبدأ حسن الجوار، كما انها جزء من رد الجميل لجيراننا الذين شاركونا ودعمونا في الحرب ضد داعش الاجرامي، وقدموا الشهداء والجرحى".

وتألفت قافلة المساعدات من شاحنات محملة بكميات من المواد الغذائية، وقد عبرت القافلة عبر منفذ الشلامجة الحدودي، ومرت بشوارع بعض المدن الإيرانية وهي تحمل شعار الحشد الشعبي والأعلام العراقية والإيرانية قبل أن تصل الى وجهتها".

يذكر أن محافظات إيرانية عديدة شهدت موجات فيضانية ناجمة عن سيول جارفة تسببت بها أمطار غزيرة، وأسفرت عن عدد من الوفيات وخسائر اقتصادية كبيرة. وفي محافظة خوزستان الإيرانية المجاورة لمحافظة البصرة العراقية غمرت المياه مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، وشردت بعض العوائل عن بيوتها.

