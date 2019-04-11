نائب يدعو لإرسال لجنة حكومية لتعويض "متضرري" قرى غمرتها المياه في ديالى

الخليج 365/ بغداددعا النائب عن محافظة ديالى همام التميمي، الخميس، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لإرسال لجنة من امانة مجلس الوزراء لجرد وتقصي الاضرار التي نجمت عن السيول في قريتي خرنابات وهويدر بالمحافظة وتعويض المتضررين.

وقال التميمي في حديث لـ الخليج 365، إن "قريتي خرنابات وهويدر بمحافظة ديالى تعرضتا لأضرار كبيرة جراء السيول الأخيرة التي ضربت المحافظة"، مبيناً أن "الأراضي الزراعية فيها غُمرت بشكل كامل بالمياه ما تسبب بخسائر كبيرة جداً للفلاحين، بما ينذر بكارثة زراعية فيها بحال عدم اتخاذ اجراءات سريعة من الحكومة لتعويض المتضررين".



واضاف التميمي، ان "عبد المهدي مطالب بإرسال لجنة جرد وتقصي من امانة مجلس الوزراء للاطلاع على حجم الاضرار بالمناطق الزراعية في تلك القرى، وتعويض الفلاحيين والمزارعين المتضررين لضمان تهيئة الارضية المناسبة لهم للمضي باعادة زراعة اراضيهم من جديد بعد انحسار السيول".

وشهدت مناطق عديدة من العراق خلال الايام القليلة الماضية موجات امطار وسيول تسببت باضرار كبيرة في عدد من المحافظات وخاصة الجنوبية منها، ما اضطر الحكومات المحلية في بعض تلك المحافظات لمناشدة الحكومة المركزية لتقديم مساعدات عاجلة لها واعلانها منكوبة.

