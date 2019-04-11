عرب كركوك يتسلمون 25 معتقلا لدى جهاز مكافحة ارهاب السليمانية "كوجبة اولى"

الخليج 365/ كركوكأفاد مصدر محلي في محافظة كركوك، الخميس، بأن السلطات في المحافظة تسلمت 25 معتقلا لدى جهاز مكافحة الارهاب في السليمانية "كوجبة اولى"، مشيرا الى الافراج عن وجبات اخرى لاحقا وفقا لاتفاق جرى بين المجلس العربي والاتحاد الوطني الكردستاني.

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إنه "تم اليوم استلام الوجبة الاولى من المعتقلين لدى جهاز مكافحة الارهاب في السليمانية"، مبينا أن "هذه الخطوة تأتي بعد الاتفاق بين المجلس العربي في كركوك وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني على ازاحة العقبات بين المكونين العربي والكردي والتي تقف في طريق ترميم العلاقات وبناء الثقة مرة اخرى".



وأوضح أن "عدد المعتقلين الذين تم استلامهم ٢٥ معتقلا"، مبينا أنه "تمت العملية باشراف مباشر من قبل المجلس العربي وممثل محافظ كركوك واعضاء مجلس المحافظة العرب وذوي المعتقلين".

واشار الى أن "هذه الوجبة الاولى وستعقبها وجبات اخرى ضمن الاتفاق وصولا الى حسم هذا الملف".

يذكر أن جهاز مكافحة الارهاب في السليمانية نفذ في اوقات سابقة عمليات امنية اعتقل خلالها على العشرات من الاشخاص غالبيتهم من اهالي كركوك بتهم مختلفة.

