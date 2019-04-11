الدفاع المدني تعلن ارتفاع عدد ضحايا عبارة الموصل إلى 116

الخليج 365/ بغدادأعلن مديرعام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان، الخميس، انتشال جثة جديدة من ضحايا عبارة الجزيرة السياحية في الموصل، مشيراً إلى ارتفاع عدد ضحايا الحادثة إلى 116 شخصاً.

وقال بوهان في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تم "انتشال جثة جديدة من ضحايا العبارة ضمن ناحية الشورة، وصباحا عثرت الفرق على جثة في ناحية القيارة".

وأضاف بوهان في بيانه، "وبهذا يرتفع عدد (الضحايا) إلى ١١٦، فيما تم انقاذ ٣٣ مواطناً".



وكان مصدر أمني في محافظة نينوى أفاد، اليوم الخميس، بانتشال جثة صبي من ضحايا عبارة الجزيرة السياحية في الموصل.

يذكر أن العشرات لقوا مصرعهم غرقا، الخميس (21 آذار 2019)، وفُقد آخرون بحادثة انقلاب عبارة في جزيرة الغابات السياحية ب‍الموصل، فيما أعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الحداد العام ثلاثة أيام في جميع أنحاء العراق على الضحايا.

