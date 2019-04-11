أعلن مديرعام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان، الخميس، انتشال جثة جديدة من ضحايا عبارة الجزيرة السياحية في الموصل، مشيراً إلى ارتفاع عدد ضحايا الحادثة إلى 116 شخصاً.
وقال بوهان في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تم "انتشال جثة جديدة من ضحايا العبارة ضمن ناحية الشورة، وصباحا عثرت الفرق على جثة في ناحية القيارة".
وأضاف بوهان في بيانه، "وبهذا يرتفع عدد (الضحايا) إلى ١١٦، فيما تم انقاذ ٣٣ مواطناً".
وكان مصدر أمني في محافظة نينوى أفاد، اليوم الخميس، بانتشال جثة صبي من ضحايا عبارة الجزيرة السياحية في الموصل.
يذكر أن العشرات لقوا مصرعهم غرقا، الخميس (21 آذار 2019)، وفُقد آخرون بحادثة انقلاب عبارة في جزيرة الغابات السياحية بالموصل، فيما أعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الحداد العام ثلاثة أيام في جميع أنحاء العراق على الضحايا.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني تعلن ارتفاع عدد ضحايا عبارة الموصل إلى 116 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.