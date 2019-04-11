الأعرجي: إدراج الحرس الثوري الإيراني على لائحة الإرهاب الأمريكية غير ملزم للدول

اعتبر نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، الخميس، أن إدراج الحرس الثوري الإيراني على لائحة الإرهاب الأمريكية غير ملزم لبقية الدول.
وقال الاعرجي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنّ "إدراج الحرس الثوري الإيرانيّ على لائحة الإرهاب الأمريكيّة غير ملزم لبقية الدول، كونه قرارٌ فرديٌّ وليس أُممياً"، مبينا أنه "أحد وسائل الحرب الباردة بين الولايات المتحدة الأمريكيّة والجمهورية الإسلاميّة الإيرانيّة".
وأضاف الأعرجي "بإعتقادي هو انتصارٌ للحرس الثوريّ، حيث ستتعاطف جميع الدول التي تقف ضد سياسات الولايات المتحدة مع الحرس بل سيُطوّرون من التعامل معه"، مبينا أنه "في كل الأحوال، هو دليلٌ على أن الولايات المتحدة قد تلقّت ضرباتٌ موجعة من هذه المؤسسة الإيرانية".
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