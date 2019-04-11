المنافذ: معبر البوكمال سيفتتح للتجارة ومرور الاشخاص بعد تهيئة عدة متطلبات

الخليج 365/ بغداداعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الخميس، ان معبر البوكمال سيفتتح للتجارة ومرور الاشخاص بعد تهيئة عدة متطلبات، فيما دعت مجلس محافظة الانبار ومحافظ الانبار الى تقديم الدعم اللازم لغراض الاسراع في فتح المنفذ.

أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية كاظم العقابي، الخميس، أن معبر البوكمال الحدودي مع سوريا سيفتح للتبادل التجاري ومرور الاشخاص بعد تهيئة عدة متطلبات، داعيا الى ضرورة أغلاق كافة المنافذ غير الرسمية للحد من عمليات التهريب.



وقال العقابي في حديث لـ الخليج 365 إنه "تم الاتفاق مع عدد من المسؤولين في الجمهورية السورية على فتح منفذ القائم البوكمال، بعد تهيئة المتطلبات اللازمة للتبادل التجاري ومرور الأشخاص باقرب وقت ممكن".

واضاف أنه "من المتوقع يتم توفير هذه المتطلبات خلال فتره اقصاها 6 اشهر"، مشيرا الى أن "البلدان اتفقا على استمرار التنسيق والتشاور في مجال فتح بقية المنافذ الحدودية الرسمية".

ودعا العقابي "محافظ الانبار علي فرحان الدليمي الى تقديم الدعم اللازم لغرض الاسراع في فتح المنفذ، وبما يخدم مصالح البلدين الشقيقين"، مطالبا "بضرورة اغلاق كافة المعابر غير الرسمية للحد من محاولات التهريب التي تشكل تهديدا للامن الوطني وهدرا للمال العام".

