الحشد الشعبي يعزي بوفاة الفنان محمود الجندي

الخليج 365/ بغدادقدمت مديرية الإعلام في هيئة الحشد الشعبي، الخميس، التعازي إلى الشعب المصري والأسرة الفنية بوفاة الفنان محمود الجندي.

وجاء في بيان للمديرية تلقت الخليج 365 نسخة منه: "نعزي الشعب المصري الشقيق وكل الأسرة الفنية في مصر والعالم العربي بوفاة الفنان الكبير والإنسان محمود الجندي"، مضيفاً "لا يخفى على أحد الإنسانية الكبيرة التي كان يحملها الفقيد خاصة موقفه المعلن من الإرهاب وداعميه".



وأضاف البيان، "سنبقى في العراق نتذكر مواقفه المؤيدة للقوات الأمنية العراقية والحشد الشعبي هو وثلة من الفنانين الكبار من بلاد النيل أيام معارك الشرف ضد تنظيم داعش الإرهابي وحضوره البطولي في جبهات القتال لتخليد اسمه مع الشرفاء الذين وقفوا وقفة مشرفة مع بلاد الرافدين في معركته الملحمية".

جدير بالذكر أن الفنان محمود الجندي توفي، فجر اليوم الخميس، عن عمر ناهز 74 عاما، باحدى مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر.

