الحشد الشعبي: عبد المهدي وعد بتعويض المزارعين المتضررين جراء السيول

الخليج 365/ بغدادأكد المعاون التنفيذي لهيئة الحشد الشعبي نعمة الكوفي، الخميس، ان المنشآت النفطية والمنازل في محافظات واسط وميسان والبصرة بأمان، مبيناً أن القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي وعد بتعويض المزارعين الذين تضرروا من السيول.

وقال الكوفي في بيان لهيئة الحشد الشعبي تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الحشد لديه خطة متكاملة للسيطرة على ارتفاع المياه في محافظات واسط وميسان والبصرة"، مشيراً إلى أن "المنشآت النفطية ومنازل المواطنين بهذه المحافظات بأمان كامل ولا توجد أية خطورة عليها".



وأضاف الكوفي، أن "القائد العام للقوات المسلحة وعد بتعويض المزارعين الذين تضررت أراضيهم جراء السيول"، لافتاً إلى أن "الخطر سيزول بعد أقل من اسبوعين بشكل تام، وأن هذه المياه ستحول لفائدة السكان في المحافظات الجنوبية".

وأكد الكوفي، أن "الهندسة العسكرية كلفت بجلب تصاميم للمنازل العائمة من الدول الأجنبية والحشد بدوره سيفتتح قسماً خاصاً بهذا الشأن وذلك لإحياء الاهوار وتعويض المواطنين من خلال تقديم هذه المنازل بكلف واطئة جداً".

يذكر أن معظم المحافظات العراقية شهدت هطول أمطار غزيرة وتدفقاً للسيول ما أدى إلى ارتفاع مناسيب مياه نهر دجلة وامتلاء السدود والخزانات، فيما تضررت أراضٍ زراعية في بعض المحافظات.

وأعلن النائب عن محافظة ميسان محمود الكعبي، أمس الأربعاء (10 نيسان 2019)، موافقة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على تعويض مزارعي المحافظة المتضررة أراضيهم جراء السيول.

