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انتشال جثة صبي من ضحايا عبارة الموصل

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الخليج 365/ نينوى
أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، الخميس، بانتشال جثة صبي من ضحايا عبارة الجزيرة السياحية في الموصل.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه تم "انتشال جثة لصبي يبلغ من العراق نحو الـ13 عاماً في ناحية القيارة، وهو من ضمن ضحايا عبارة الموصل".

يشار إلى أن نحو 100 شخص لقوا مصرعهم غرقا، الخميس (21 آذار 2019)، وفُقد آخرون بحادثة انقلاب عبارة في جزيرة الغابات السياحية ب‍الموصل، فيما أعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الحداد العام ثلاثة أيام في جميع أنحاء العراق على الضحايا.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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