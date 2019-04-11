انتشال جثة صبي من ضحايا عبارة الموصل

الخليج 365/ نينوىأفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، الخميس، بانتشال جثة صبي من ضحايا عبارة الجزيرة السياحية في الموصل.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه تم "انتشال جثة لصبي يبلغ من العراق نحو الـ13 عاماً في ناحية القيارة، وهو من ضمن ضحايا عبارة الموصل".

يشار إلى أن نحو 100 شخص لقوا مصرعهم غرقا، الخميس (21 آذار 2019)، وفُقد آخرون بحادثة انقلاب عبارة في جزيرة الغابات السياحية ب‍الموصل، فيما أعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الحداد العام ثلاثة أيام في جميع أنحاء العراق على الضحايا.

