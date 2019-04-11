امانة بغداد تعلن المباشرة بتأهيل نفق المشاة في الدورة تمهيدا لاعادة افتتاحه



أعلنت امانة بغداد، الخميس، عن المباشرة بتأهيل نفق المشاة الذي يربط شارع ابو طيارة بحي الميكانيك جنوب العاصمة. الخليج 365/ بغدادأعلنت امانة بغداد، الخميس، عن المباشرة بتأهيل نفق المشاة الذي يربط شارع ابو طيارة بحي الميكانيك جنوب العاصمة. وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انها "باشرت بتأهيل نفق المشاة الذي يربط شارع ابو طيارة بحي الميكانيك جنوب بغداد". واضافت انها "تقوم بإعادة تأهيل النفق وسيفتتح حال الانتهاء من اعمال الصيانة التي تشمل الإنارة والصبغ والتأثيث"، موضحة انها "ستعلن عن افتتاحه حال الانتهاء من تلك الاعمال".





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