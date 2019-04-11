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أعلنت امانة بغداد، الخميس، عن المباشرة بتأهيل نفق المشاة الذي يربط شارع ابو طيارة بحي الميكانيك جنوب العاصمة.
وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انها "باشرت بتأهيل نفق المشاة الذي يربط شارع ابو طيارة بحي الميكانيك جنوب بغداد".
واضافت انها "تقوم بإعادة تأهيل النفق وسيفتتح حال الانتهاء من اعمال الصيانة التي تشمل الإنارة والصبغ والتأثيث"، موضحة انها "ستعلن عن افتتاحه حال الانتهاء من تلك الاعمال".
كانت هذه تفاصيل خبر امانة بغداد تعلن المباشرة بتأهيل نفق المشاة في الدورة تمهيدا لاعادة افتتاحه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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