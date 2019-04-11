النزاهة تحبط عملية نصب أجهزة استقبال وبث إنترنت مخالفة للقانون في البصرة

الخليج 365/ بغدادأعلنت هيئة النزاهة، الخميس، عن إحباط عملية نصب أجهزة استقبال وبث سعات انترنت في البصرة خلافا للضوابط والتعليمات، مشيرةً إلى ضبطها مسؤولا في الشركة الضالعة بالعملية.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ملاكات مديرية تحقيق الهيئة في محافظة البصرة تمكنت بعد الانتقال إلى موقع الشركة من ضبط أحد المهندسين العاملين فيها لقيامه بنصب أجهزة استقبال وبث سعات الإنترنت الممنوع استخدامها إلا من قبل القوات الأمنية؛ لغرض الاستفادة منها ماديا"، مشيرة إلى أن "استخدام الشركة لهذه الأجهزة خلافا للقانون ودون الحصول على ترخيص أو موافقة من وزارة الاتصالات أو هيئة الإعلام والاتصالات".



وأضافت الدائرة، أن "التحقيقات الأولية قادت إلى أن المتهم قام بالتحايل والتلاعب لنصب تلك الأجهزة لاستحصال أموال دون وجه حق عبر بيعها لأكبر عدد من المشتركين لدى شركته"، لافتةً إلى أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي؛ وعرضه رفقة المتهم على قاضي تحقيق قضايا النزاهة في البصرة، الذي قرر توقيف المتهم على ذمة التحقيق".

وكانت هيئة النزاهة أعلنت، الخميس (7 آذار 2019)، عن إحباط عملية "كبرى" لتهريب سعات الإنترنت في محافظة كركوك، لافتة إلى ضبطها مسؤول الشركة الضالعة بعملية التهريب ومصادرة معداتٍ عائدةٍ للشركة.

