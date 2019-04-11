انقاذ عائلة حاصرتها النيران داخل شقتهم في الكرادة ببغداد

الخليج 365/ بغدادأفاد مصدر أمني، الخميس، بانقاذ عائلة حاصرتها النيران داخل شقتهم في منطقة الكرادة ببغداد.

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن "فرق الدفاع المدني أنقدت اربعة اشخاص من عائلة واحدة حاصرتهم النيران نتيجة اندلاع حريق داخل شقتهم في منطقة الكرادة ارخيته، في بغداد".

وأضاف المصدر، أن "قوة امنية فتحت تحقيقا في ملابسات الحادث".

