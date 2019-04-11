تصديق اعترافات 5 ضباط متهمين بتسجيل اكثر من ألف سيارة بصورة غير رسمية

الخليج 365/ بغدادصدقت محكمة تحقيق الرصافة في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، الخميس، اعترافات خمسة ضباط متهمين عن جريمة تسجيلهم 1138 سيارة بصورة غير رسمية.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "محكمة تحقيق الرصافة في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، صدقت اعترافات خمسة ضباط متهمين عن جريمة تسجيلهم 1138 سيارة بصورة غير رسمية"، مبينا ان "المتهمين اعترفوا امام قاضي التحقيق بان السيارات ادخلت العراق على انها (ادوات) الا أنهم سجلوها في حاسبة مديرية مرور كركوك بصورة مخالفة للقانون".



وأضاف أن "المتهمين اعترفوا بعدم وجود اوليات رسمية لاضبارة المركبات عند عملية بيعها في مديرية المحافظة"، لافتا إلى أن "المحكمة صدقت اقوالهم وفقا لاحكام المادة 289 من قانون العقوبات وبصدد إحالتهم على محكمة الموضوع لينالوا جزاءهم العادل".

يذكر ان القضاء العراقي يصدر بين فترة واخرى احكاما بالاعدام والسجن بحق متهمين بعناصر "ارهابية" وجنائية.

