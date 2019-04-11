اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، الخميس، عن المباشرة بوضع سواتر ترابية على ضفاف نهري دجلة وديالى.
وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الفوج الثالث لواء الثالث يباشر بوضع سواتر ترابية على ضفاف نهر دجلة ونهر ديالى من الاماكن التي غمرتها المياه جراء ارتفاع مناسيب هذه الأنهار".
واضافت انه "تم اخلاء العوائل بعد غرق دورهم ووضعهم باماكن آمنة"، مشيرا الى انه "تم توزيع مساعدات غذائية وبطانيات الى هذه العوائل".
واعلنت مديرية نجدة بغداد، امس الاربعاء، عن اجلاء 20 اسرة في الزعفرانية بعد تعرض منازلها الى غرق جزئي.
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