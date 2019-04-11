قائممقامية الفاو: انخفاض أعماق شط العرب فاقم مشكلة ارتفاع مناسيب المياه

الخليج 365/ البصرةأعلنت قائممقامية قضاء الفاو في محافظة البصرة، الخميس، أن انخفاض أعماق شط العرب من جراء عدم كريه منذ أعوام كثيرة فاقم من مشكلة ارتفاع مناسيب المياه وصعودها الى أراض مجاورة لضفاف الشط.

وقال القائممقام وليد الشريفي في حديث لـ الخليج 365، إن "الوضع في الفاو تحت السيطرة لغاية الآن، والدوائر المختصة مستمرة بالعمل بإمكانيات متواضعة من أجل تمتين أكتاف الأنهار والسداد الترابية في القضاء لمنع حدوث فيضانات من جراء ارتفاع مناسيب المياه"، مبيناً أن "تردي أعماق شط العرب بسبب عدم كريه منذ أعوام كثيرة ضاعف من المشكلة لأن المياه لا تتدفق بانسيابية تامة في مجرى الشط".



ولفت الشريفي الى أن "انغمار مساحات من الأراضي الزراعية بالمياه عند حدوث المد يوفر فرصة ثمينة ونادرة لتخليص تربتها من الأملاح التي ترسبت فيها خلال الأعوام السابقة وأفقدتها خصوبها"، مضيفاً أن "خلال الجزر تنسحب المياه وتأخذ معها الأملاح التي كانت التربة متشبعة بها، وهكذا كانت تبزل أراضي الفاو بشكل طبيعي لغاية السبعينات".

وكانت غمرت المياه في غضون الأيام الماضية مساحات من الأراضي المتاخمة لضفاف شط العرب وبعض الأنهار المتفرعة منه في أقضية شط العرب والفاو وأبي الخصيب بسبب ارتفاع مناسيب المياه في الشط الى مستوى غير مسبوق منذ أعوام كثيرة، فيما تخضع مناطق تقع شمال المحافظة الى تأثير موجة فيضانية ناجمة عن تدفق سيول قادمة من الأراضي الإيرانية عبر هور الحويزة، مما أسفر عن تلف المزروعات في مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، كما تم إجلاء بعض العوائل من بيوتها بشكل مؤقت كإجراء احترازي.



