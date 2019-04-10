النقل: ارسال 18 باص حديث الى سنجار لطلبة الجامعات واهالي المنطقة

الخليج 365/ بغداداعلنت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود احدى تشكيلات وزارة النقل ، الاربعاء، ارسال عدد من باصات النقل الداخلي الى قضاء سنجار بمحافظة نينوى لخدمة الطلبة وأهالي القضاء ونقلهم من مناطق سكناهم الى المدارس والجامعات

وقال مدير عام الشركة كريم كاظم حسين، وتلقت الخليج 365، نسخة منه، "استنادا لتوجيهات وزير النقل عبدالله لعيبي وانسجاما مع المنهاج الحكومي لدعم المناطق المحررة"، مشيرا الى "تخصيص 18باص حديث نوع King long ذات الطابق الواحد والتي تتمتع بمواصفات عالية في النقل الداخلي للعمل في خدمة اهالي قضاء سنجار".



وبين أن "الشركة تسعى لتطبيق خططها المستقبلية والدراسات التي تتجه نحو تنشيط عملية النقل الجماعي في عموم المحافظات العراقية ومن خلال التنسيق مع كل الجهات المعنية لمعرفة الحاجة الفعلية والجدوى الاقتصادية لعمل الباصات في المناطق والمدن".

يذكر ان الشركة العامة لنقل للمسافرين والوفود احدى تشكيلات وزارة النقل اعلنت مسبقا عن تخصيص خمس باصات نوع King long في محافظة الموصل لتضيف اليوم 18 اخرى لتسهم في خدمة ونقل اهالي وطلبة المحافظة وللتخفيف عن كاهل المواطن الموصلي.

