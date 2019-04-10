مجلس ميسان يطالب الحكومة والبرلمان بإعلان المحافظة "منكوبة"

الخليج 365/ بغدادطالب مجلس محافظة ميسان، الأربعاء، الحكومة ومجلس النواب بإعلان المحافظة "منكوبة".

وقال عضو المجلس علي حسن كرم في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس محافظة ميسان عقد جلسته في ناحية السلام بحضور وزير الموارد المائية ووزير الزراعة والأمين العام لمجلس الوزراء".

وأضاف، أن "المجلس طالب، خلال الجلسة، الحكومة ومجلس النواب بإعلان المحافظة منكوبة", مبيناً أن "هذا الطلب جاء كون محافظة ميسان تعاني من ضرر كبير بسبب الفيضان".



وأشار عضو مجلس ميسان، إلى أن "الوفد (المكون من الأمين العام لمجلس الوزراء وزير الموارد المائية ووزير الزراعية) وافق على زيادة الاليات وزيادة مبالغ الطوارئ المخصصة للمحافظة".