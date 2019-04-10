مستثمر: كلية السلام استعانت بمسلحين من الكسنزانية لمنعنا من الدخول لمبنى الكلية

الخليج 365/ بغداداعلن المستثمر الجديد لكلية دار السلام الاهلية زياد عويد ابراهيم الدليمي، الاربعاء، عن قيام المستثمر القديم للكلية بالاستعانة بمسلحين من الكسنزانية لمنع المستثمر الجديد من الدخول للكلية.

وقال الدليمي في حديث لـ الخليج 365 ان "المستثمر القديم للكسنزاني استعان بمجموعة مسلحة مكونة من الف شخص من الكسنزانية ووزعهم بين الطلاب داخل الكلية لمنع المستثمر الجديد من الدخول للكلية".



واضاف الدليمي أنه "بحسب التخويل الصادر من الكلية رقم 40 بتاريخ 10/9/2013 وحسب الوكالة المرقمة 414 الصادرة بتاريخ 21/10/2014 من سفارة العراق في واشنطن تعاقدت مع الكلية من اجل تمويل كلية السلام الجامعة بمبلغ 3 ملايين دولار مقابل ارباح معينة".

وتابع الدليمي انه "بحسب كتاب وزارة العدل دائرة كاتب العدل مدينة الصدر المرقم 9875 بتاريخ 28 اذار 2019 تم المصادقة على عقد تمويل واستثمار كلية السلام الجامعة الاهلية بين الطرف الاول كلية السلام الجامعة ممثلة بالسيد عميد الكلية الدكتور مجلس الكلية جعفر جابر جواد، والطرف الثاني المستثمرين كل من السيد زياد عويد ابراهيم الدليمي ورافد عبد الصاحب، فيما اشار العقد الى التزام الطرف الاول بتزويد الطرف الثاني بكافة الوثائق والكتب الرسمية التي تمكنه من اكمال واستمرار عملية الاستثمار لتطوير الكلية ويعتبر العقد نافذا من تاريخ توقيعه والمصادقة عليها".

كما بينت وثيقة اخرى صادرة من وزارة التعليم العالي ومن مدير دائرة التعليم الجامعي الاهلي عبد المنعم جبار عبيد باعلام كلية السلام الجامعة بموافقة وزير التعليم في 14 اذار 2019 على اجراءاتكم بشان تامين رواتب التدريسيين والموظفين والمستحقات المالية المترتبة على الكلية بعد ان تم توقيع العقد مع المستثمر الجديد.

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