جمع تواقيع 90 نائباً لمقاضاة الشيخ علي

الخليج 365/ بغدادأفاد مصدر نيابي، الأربعاء، بجمع 90 توقيعاً لرفع دعوى قضائية ضد النائب فائق الشيخ علي.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه" تم جمع اكثر من ٩٠ توقيعاً لرفع دعوى قضائية ضد النائب فائق الشيخ علي بحسب المادة السابعة من الدستور".

وأضاف أن "المادة السابعة من الدستور تمنع التمجيد للبعث".

وكان الشيخ علي، قال في مقابلة تلفزيونية، مانصه إنّ "حذاء أحمد حسن البكر (الذي شغل منصب رئيس الجمهورية العراقية بين 1968 و1979) أطهر من جميع السياسيين الذين يحكمون الآن”، مشيرا إلى أن “معظم السكان في بغداد والمحافظات، يقرّون بأنهم يسكنون حاليا منازل شيدوها على قطع أراض وزعها عليهم البكر مجانا، في سبعينات القرن الماضي” على حد قوله.

